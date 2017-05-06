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Dünya

"Rusya ve ABD, Suriye'de uçuşlara ilişkin memorandumu yeniden yürürlüğe sokmaya hazır"

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ve ABD'li mevkidaşı Dunford'un görüşmesine dair açıklama yaptı

06 Mayıs 2017 20:34

Rusya ve ABD, Suriye hava sahasındaki uçuşlara ilişkin memorandumu yeniden yürürlüğe sokmaya hazır olduklarını teyit etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford'un, bugün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Suriye'de güvenli uçuşlara ilişkin memorandum çerçevesindeki taahhütlerini tamamen yerine getirmeye hazır olduklarını açıkladı.

 

“Çatışmaları önlemek için çalışmaya hazırız”

 

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı açıklamada, ayrıca çatışma durumlarının önüne geçilmesi amacıyla yeni tedbirler üzerinde çalışmaya hazır oldukları belirtildi.

 

“Gerilimi azaltma bölgeleri konuşuldu”

 

Açıklama metninde, "Görüşmede dikkatler, 4 Mayıs'ta Astana'da Suriye'nin bazı bölgelerinde gerilimi azaltama bölgelerinin oluşturulması konusuna yoğunlaştı. Taraflar, Suriye hava sahasındaki güvenli uçuşların sağlanması ve çatışmaların önlenmesine ilişkin Rusya-ABD memorandumu çerçevesinde taahhütlerini tamamen yerine getirmeye yeniden başlamaya, ayrıca IŞİD karşıtı mücadelede çatışma durumlarının önüne geçilmesi amacıyla yeni tedbirler üzerinde çalışmaya hazır olduklarını teyit etti" ifadelerine yer verildi.

 

 

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