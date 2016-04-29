Rusya ve ABD, Suriye'de 'silahların susması için' anlaştı

Özellikle Halep ve çevresinde yoğunlaşan çatışmaların Suriye'deki ateşkesi tehdit eder hale gelmesi üzerine, ABD ve Rusya'nın görüşerek tarafları silahları susturmak üzere birlikte çalışma kararı aldığı belirtildi.

Rus haber ajansları RIA ve Tass'ın haberlerine göre, cuma geceyarısından itibaren yürürlüğe girecek olan yeni çatışmasızlık ortamı, Halep'i de kapsayacak.

Suriye hükümetinden yapılan açıklamada "Silahların susturulması, 30 Nisan günü yerel saatle 01.00'dan itibaren başlayacak" dendi.

RIA haber ajansı, ABD ile Rusya'nın çatışmasızlık sürecinin garantörü olacağını, Lazkiye ve Şam'ın da anlaşmaya dahil edildiğini belirtti.

Son haftalarda Suriye ordusu ile muhalif gruplar arasında Halep çevresindeki çatışmalar şiddetleniş ve dün sivil topkum kurululşu Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından işletilen El Kuds hastanesi bir hava saldırısında vurulmuştu.

Hastanede, aralarında doktor ve hastaların da bulunduğu 35 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Suriye'deki muhalif gruplara yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, son bir haftada yaşanan hava bombardımanları nedeniyle muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde 123 kişinin hayatını kaybettiğini aktarıyor.

Gözlemevi, Halep'in Suriye ordusunun elindeki bölgelerindeyse 71 kişinin yine son bir haftada hayatını kaybettiğini söylüyor.

Cuma namazı kılınmayacak

Halep'teki dini konsey ise çatışmalar ve hava saldırıları nedeniyle ilk kez kentte Cuma namazlarının iptal edildiğini duyurdu.

Konsey, camilerde toplanılması durumunda çok sayıda sivilin jhayatının tehlikeye girebileceğini, bu yüzden de Cuma namazlarını iptal ettiklerini söyledi.

Öte yandan BBC'ye konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ise Halep'te şiddetlenen çatışmalardan dolayı büyük endişe duyduklarını ifade ederek, savaşan taraflara seslendi.

Ban, çatışan grupların liderlerine "Kendi sığ perspektifinizin ötesine bakın ve ülkenin yok edilmesini önleyin" dedi.