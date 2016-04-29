T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya ve ABD, Suriye'de 'silahların susması için' anlaştı

Cuma gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek olan yeni çatışmasızlık ortamı, Halep'i de kapsayacak

29 Nisan 2016 18:02

Özellikle Halep ve çevresinde yoğunlaşan çatışmaların Suriye'deki ateşkesi tehdit eder hale gelmesi üzerine, ABD ve Rusya'nın görüşerek tarafları silahları susturmak üzere birlikte çalışma kararı aldığı belirtildi.

Rus haber ajansları RIA ve Tass'ın haberlerine göre, cuma geceyarısından itibaren yürürlüğe girecek olan yeni çatışmasızlık ortamı, Halep'i de kapsayacak.

Suriye hükümetinden yapılan açıklamada "Silahların susturulması, 30 Nisan günü yerel saatle 01.00'dan itibaren başlayacak" dendi.

RIA haber ajansı, ABD ile Rusya'nın çatışmasızlık sürecinin garantörü olacağını, Lazkiye ve Şam'ın da anlaşmaya dahil edildiğini belirtti.

Son haftalarda Suriye ordusu ile muhalif gruplar arasında Halep çevresindeki çatışmalar şiddetleniş ve dün sivil topkum kurululşu Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından işletilen El Kuds hastanesi bir hava saldırısında vurulmuştu.

Hastanede, aralarında doktor ve hastaların da bulunduğu 35 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Suriye'deki muhalif gruplara yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, son bir haftada yaşanan hava bombardımanları nedeniyle muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde 123 kişinin hayatını kaybettiğini aktarıyor.

Gözlemevi, Halep'in Suriye ordusunun elindeki bölgelerindeyse 71 kişinin yine son bir haftada hayatını kaybettiğini söylüyor.

 

Cuma namazı kılınmayacak

 

Halep'teki dini konsey ise çatışmalar ve hava saldırıları nedeniyle ilk kez kentte Cuma namazlarının iptal edildiğini duyurdu.

Konsey, camilerde toplanılması durumunda çok sayıda sivilin jhayatının tehlikeye girebileceğini, bu yüzden de Cuma namazlarını iptal ettiklerini söyledi.

Öte yandan BBC'ye konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ise Halep'te şiddetlenen çatışmalardan dolayı büyük endişe duyduklarını ifade ederek, savaşan taraflara seslendi.

Ban, çatışan grupların liderlerine "Kendi sığ perspektifinizin ötesine bakın ve ülkenin yok edilmesini önleyin" dedi.

ETİKETLER

abdrusyasuriyeanlaşmahalepsuriye iç savaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24