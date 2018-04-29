'Rusya ve ABD, Suriye'de çözümün siyasi olduğunda anlaştı'

Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'de çözümün askeri değil siyasi olması gerektiği konusunda anlaştıkları belirtildi.

Açıklamada liderlerin Suriye'de Irak Şam İslam Devleti'ni (IŞİD) tamamen yenilgiye uğratma konusunda da hemfikir oldukları ifade edildi.

Rusya ve ABD liderleri, Vietnam'daki Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde kısa bir görüşme yaptı.

Açıklamada liderlerin tüm tarafları Cenevre barış sürecinin gerekliliklerini yerine getirmeye çağırdığı da ifade edildi.

Kremlin açıklamanın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından, görüşme için özel olarak kaleme alındığını ifade etti.

Rusya'nın açıklamasına ABD'den bir onay gelmedi. İki liderin görüşmesine dair başka detay da verilmedi.

Liderler daha önce Almanya'da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüşmüşlerdi.

Rusya, 6 yıldır süren savaşta Suriye hükümetinin en büyük müttefiki. ABD ise Arap ve Kürt muhalif grupları destekliyor. 2014'ten bu yana IŞİD'e karşı hava saldırıları düzenliyor.

Suriye ordusu Perşembe günü, ülkede IŞİD'in elinde kalan son şehir Elbu Kemal'i de geri aldıklarını açıklayarak, zafer ilan etmişti.