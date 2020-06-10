Rusya ve ABD, nükleer silah kontrolü için 22 Haziran'da masaya oturacak

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Rusya, bu ayın sonunda ABD ile yeni bir nükleer silahsızlanma anlaşması için masaya oturacaklarını doğrularken, Washington'un görüşmelere Çin'i de dahil etme ısrarının sürece zarar verebileceğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Ryabkov ile ABD'li diplomat Marshall Billingslea, 5 Şubat 2021'de süresi dolacak New START (Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması) için 22 Hazrian'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da br araya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini birçok silah kontrolü anlaşmasından çekerken, ABD ve Rusya'nın stratejik nükleer silah ateşleyici sayısını yarı yarıya kısıtlamayı kabul ettiği New Start'a yakın durmaya devam ediyor.

Moscow Times'ın aktardığına göre Washington, yenilecek anlaşmaya Çin'in de dahil edilmesi gerektiğini düşünüyor.

Ryabkov bu konuyla iligili olarak Dış İlişkiler Konseyi toplantısında, "Çin'i masaya oturtmamız mümkün mü sorusuna vereceğim açık ve net yanıt 'hayır' olur" dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Şimdi ABD'nin bir karar vermesi gerekiyor. Bu diyalogu Rusya'yla yapmaya değer görüyorlar mı, yoksa onlar için Çin yoksa anlaşma da yok mu?" diye konuştu.