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Dünya

Rusya ve ABD Halep’te ateşkes konusunda anlaştı

Ateşkes, yerel saatle 00.01'de yürürlüğe girmesi konusunda anlaşıldı

04 Mayıs 2016 23:50

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Rusya’nın ateşkesin Halep’i de içine alacak şekilde genişletilmesi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Ateşkesin yerel saatle 00.01’de yürürlüğe gireceğini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı, tarafların hepsinin anlaşmaya uygun davranmasını umduklarını ifade etmişti.

Sputnik’in haberine göre, Moskova’dan, ateşkese uyulması yönünde Suriye hükümetine baskı yapması çağrısında bulunan ABD, muhalifler konusunda da aynısını kendilerinin yapacağını aktardı.

Halep’teki ateşkesi gözlemlemek için Rusya’ya yakın işbirliği yürütüldüğünü kaydeden Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ABD ve Rusya, Suriye’deki şiddetin azaltılmasına yönelik acil çabaların bir parçası olarak ve ateşkesi ülke geneline yaymak için, Halep kent merkezi ve çevresinin de ateşkese dahil edilmesi yönündeki ayarlamaları dün sonuçlandırdı.”

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