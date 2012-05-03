Rusya ve ABD arasında füze kalkanı krizi!

Rusya Savunma Bakanı Anatoly Serdyukov, ABD ile füze savunma sistemi nedeniyle yaşanan uyuşmazlığın çözümü konusunda "çıkmaz sokağa" girildiğini belirtti. Rus Bakan, NATO savunma sisteminin unsurlarını vurmak için Avrupa'ya yeni füzeler konuşlandırabileceklerini söyledi.

NATO, Avrupa'nın balistik füzelere karşı korunması amacıyla bir füze savunma sistemi kurmaya hazırlanıyor. Sistemin radarları Türkiye’de, durdurucu füzeleri Romanya ve Polonya’da, komuta merkezi ise Almanya'da bulunuyor.

Moskova ise kendisine yönelik bir tehdit olarak gördüğü bu sisteme karşı çıkıyor. Yükselen tansiyonun düşürülmesi amacıyla sistemin resmen kurulmaya başlayacağı Haziran ayı öncesinde Rus askeri yetkililerle Washington'dan özel bir heyet bir araya gelecek.

'Sistemin alt yapısını vurabiliriz'

Rusya Genelkurmay Başkanı Nikolai Makarov, masadaki seçeneklerden birisinin Kaliningrad'a kısa menzilli İskender füzelerinin yerleştirilmesi olduğunu söyledi. Bu seçenek, özellikle eski SSCB ülkeleri olan Doğu Avrupa devletlerinde tedirginlik yaratıyor.

Makarov, "Rusya'nın güney ve kuzeydoğusuna, Kaliningrad'a İskender sistemlerinin kurulması da dahil olmak üzere, yeni silahların konuşlandırılması, sistemin Avrupa'daki altyapısını ortadan kaldırmak için olasılık dahilindeki seçeneklerden birisi" dedi.

Makarov, Savunma Bakanlığı'nın yaptığı incelemelere göre, füze savunma sisteminin üçüncü ve dördüncü aşamalarının tamamlanmasının ardından sistemin Rusya'nın kıtalar arası balistik füzelerini vurma kapasitesine ulaşacağını da sözlerine ekledi.