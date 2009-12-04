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Dünya

Rusya, Vatikan kararını verdi

Rusya'nın Vatikan ile "tam" diplomatik ilişki kurma kararı aldığı bildirildi.

04 Aralık 2009 02:00

T24 - Rusya'nın Vatikan ile "tam" diplomatik ilişki kurma kararı aldığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in sözcüsü Natalia Timakova, Dimitri Medvedev'in Papa 16. Benediktus ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Başkan Medvedev, Papa'ya Vatikan ile tam diplomatik ilişki tesisine ilişkin kararnameyi imzaladığını iletti" dedi.

Sözcü, Medvedev'in, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na temsil statüsünün büyükelçilik düzeyine çıkarılmasına ilişkin müzakereler yürütülmesi talimatı verdiğini aktardığını da kaydetti.

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