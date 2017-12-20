Rusya: Vatandaşlarımızın tatilde en çok sorunla karşılaştığı ülkeler Tayland ve Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı 'Rus turistlerin tatilde en çok sorunla karşılaştığı ülkeler' arasında ilk iki sırayı Tayland ve Türkiye aldı.

Sputnik'in Interfaks ajansına dayandırdığı habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Başkanı Vladimir Tarabrin, Rus turistlerin en çok Tayland, Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Hindistan’da tatil sırasında sorunla karşılaştığını belirtti.

Tarabrin, "Söz konusu olan sorunlar çoğunlukla trafik kazaları, hırsızlık, gasp, boğulma tehlikesi ve doğa sporcularının yaşadığı kazalardan kaynaklanıyor" dedi.

Terör tehdidi nedeniyle gidilmemesi gereken ülkeleri de açıklayan Tarabrin, bu ülkelerin Afganistan ve Nijerya'nın kuzeydoğusu olduğunu kaydetti.