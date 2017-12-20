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Dünya

Rusya: Vatandaşlarımızın tatilde en çok sorunla karşılaştığı ülkeler Tayland ve Türkiye

Rusya, vatandaşlarının terör tehdidi nedeniyle gidilmemesi gereken yerleri de açıkladı

20 Aralık 2017 03:14

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı 'Rus turistlerin tatilde en çok sorunla karşılaştığı ülkeler' arasında ilk iki sırayı Tayland ve Türkiye aldı.

Sputnik'in Interfaks ajansına dayandırdığı habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Başkanı Vladimir Tarabrin, Rus turistlerin en çok Tayland, Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Hindistan’da tatil sırasında sorunla karşılaştığını belirtti.

Tarabrin, "Söz konusu  olan sorunlar çoğunlukla trafik kazaları, hırsızlık, gasp, boğulma tehlikesi ve doğa sporcularının  yaşadığı kazalardan kaynaklanıyor" dedi.

Terör tehdidi nedeniyle gidilmemesi gereken ülkeleri de açıklayan Tarabrin, bu ülkelerin Afganistan ve Nijerya'nın kuzeydoğusu olduğunu kaydetti.

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