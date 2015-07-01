T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Rusya, Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatını durdurdu

Gazprom, Temmuz ayı için ödenmesi gereken meblağın hesaplarına havale edilmediğini belirterek, bu şartlar altında sevkiyatı sürdürmelerinin mümkün olmadığını açıkladı

01 Temmuz 2015 22:49


Rusya, doğalgaz sevkiyatını Ukrayna'dan ön ödemeleri tahsil edemediği gerekçesiyle durdurduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği'nin öncülüğünde Avusturya’nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen doğalgaz görüşmelerinden sonuç çıkmayınca Rusya vanayı kapama kararı aldı.

Enerji nakil şirketi Gazprom Temmuz ayı için ödenmesi gereken meblağın hesaplarına havale edilmediğini belirterek, bu şartlar altında sevkiyatı sürdürmelerinin mümkün olmadığını açıkladı.

Ukrayna, Viyana'daki görüşmelerde Moskova'dan önümüzdeki üç aylık süre için indirim talep etmişti. Rusya'nın 247 dolarlık indirimli fiyatını pahalı bulan Ukrayna'nın daha fazla indirim talep etmesi üzerine fiyatta anlaşma sağlanamayınca görüşmeler kesildi. Ukrayna Enerji Bakanı Vladimir Dinçişov, bin metreküp doğalgaz başına 200 dolar fiyat üzerinde uzlaşmayı umut ettiklerini açıklamıştı.

Ekonomik krizle boğuşan Ukrayna, Rusya'nın makul bir indirim yapmaması durumunda doğalgazı Slovakya'dan alacağını duyurdu.

Ancak Ukrayna üzerinden Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerine nakledilen Rusya kaynaklı doğalgazın sorunsuz şekilde sevkiyatına devam edileceği bildirildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Rusya GazpromUkraynaBirliğiAvusturyaViyanaRusyaGazprom TemmuzMoskovaEnerji Bakanı Vladimir DinçişovUkrayna RusyaSlovakyaTürkiyeAvrupa BirliğiDeutsche Welle Türkçe cw

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24