Rusya, Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatını durdurdu



Rusya, doğalgaz sevkiyatını Ukrayna'dan ön ödemeleri tahsil edemediği gerekçesiyle durdurduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği'nin öncülüğünde Avusturya’nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen doğalgaz görüşmelerinden sonuç çıkmayınca Rusya vanayı kapama kararı aldı.

Enerji nakil şirketi Gazprom Temmuz ayı için ödenmesi gereken meblağın hesaplarına havale edilmediğini belirterek, bu şartlar altında sevkiyatı sürdürmelerinin mümkün olmadığını açıkladı.

Ukrayna, Viyana'daki görüşmelerde Moskova'dan önümüzdeki üç aylık süre için indirim talep etmişti. Rusya'nın 247 dolarlık indirimli fiyatını pahalı bulan Ukrayna'nın daha fazla indirim talep etmesi üzerine fiyatta anlaşma sağlanamayınca görüşmeler kesildi. Ukrayna Enerji Bakanı Vladimir Dinçişov, bin metreküp doğalgaz başına 200 dolar fiyat üzerinde uzlaşmayı umut ettiklerini açıklamıştı.

Ekonomik krizle boğuşan Ukrayna, Rusya'nın makul bir indirim yapmaması durumunda doğalgazı Slovakya'dan alacağını duyurdu.

Ancak Ukrayna üzerinden Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerine nakledilen Rusya kaynaklı doğalgazın sorunsuz şekilde sevkiyatına devam edileceği bildirildi.