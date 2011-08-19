-Rusya, uzayda otel inşa etmeyi planlıyor MOSKOVA (A.A) - 19.08.2011 - Rusya, uzay turizmi yarışında geri kalmamak için 2016 yılına kadar uzayda 7 kişilik bir otel açmayı planlıyor. Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Jukovskiy Havaalanı'nda düzenlenen Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda (MAKS 2011) Rus RKK Energia şirketi NASA'nın emekliye ayrılan uzay mekiğinin yerine tasarladıkları yeni mekiği tanıtırken, ''Rus Orbital Technologies'' şirketi de 2016 yılına kadar tamamlamayı planladığı 7 kişilik otel projesini duyurdu. Fuar sırasında ayrıca, uzay turistlerinin ayın karanlık bölümüne seyahat ve 2030 yılına kadar Mars'a turistik seyahat benzeri projeler de tanıtıldı. Orbital Technologies Şirketi Genel Müdürü Sergey Kostenko da fuar sırasında yaptığı açıklamada, ''Uzay turizmi gerçek ve hızla büyüyen bir iş kolu. İlk yeni uzay mekiğini inşa eden şirket bu alandaki aslan payını kapacak'' diye konuştu. Yeryüzünden 217 mil yukarıda inşa etmeyi planladıkları uzay otelinde kalmak isteyenlerin 1 haftalık program için 1 milyon dolar ödemesi gerektiğini ifade eden Kostenko, uzay otelinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) daha konforlu olacağını ancak ziyaretçilerin uzay yiyecekleri yemeye, süngerle yıkanmaya ve vakum tuvaletler kullanmaya devam edeceğini vurguladı. Analistler, Rusya'nın uzay yolculuğu tekelini şu anda ellerinde bulundurduğunu ancak yetersiz kaynak yüzünden şirketlerin bu hedeflerini hayata geçirmesinin son derece zor olduğuna dikkat çekiyorlar.