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Rusya uyruklu DEAŞ'lıların aileleri, Rus yetkililere teslim edildi

DİYARBAKIR, (DHA) - SURİYE'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan Rusya uyruklu DEAŞ'lıların eşleri ve çocuklarından oluşan 42 kişilik grup, Kamışlı kentinde Rus yetkililere teslim edildi

13 Kasım 2017 16:47

DİYARBAKIR, (DHA) - SURİYE\'de, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan Rusya uyruklu DEAŞ\'lıların eşleri ve çocuklarından oluşan 42 kişilik grup, Kamışlı kentinde Rus yetkililere teslim edildi. Grubun Rus yetkililere teslim edilmesi için düzenlenen törene, terör örgütü YPG\'nin sözcüsü ve Rus yetkililer katıldı. 
Suriye\'deki Kürt sitelerinde yer alan haberlere göre, Suriye\'nin Kamışlı kentinde DEAŞ\'lıların eşleri ve çocuklarından oluşan 42 kişilik grup, Rus yetkililere dün teslim edildi. Grubun teslimi için yapılan törene Rus General Alexander Kim, Rusya Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Dr. Ziyad El Sensebi ve PKK\'nın Suriye\'deki kolu olarak bilinen YPG\'nin sözcüsü Nuri Mahmut da katıldı. Törende, 13\'ü kadın 29\'u çocuk 42 kişi, belgelerinin imzalanmasının ardından Rus yetkililere teslim edildi.

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