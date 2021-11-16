Rusya, uydusuna füze attı; ABD, "Uluslararası Uzay İstasyonu'ndakilerin hayatının tehikeye sokulduğunu" belirtti

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ABD, Rusya'nın bir 'anti uydu silahı'nı denemesinin ardından Moskova'ya tepki gösterdi ve yapılan "sorumsuz" davranışın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) 7 astronotun hayatını tehlikeye attığını belirtti.

Rusya bu hafta sonu kendi uydularından birini füze ile vurdu. Parçalanan uydu bin 500 parça takip edilebilir büyüklükte uzay çöpü ve yüzlerce ufak uzay çöpü yarattı.

ISS'deki astronotların uzayda sürüklenen parçalar nedeniyle gerekirse onları dünyaya geri götürebilecek kapsüllere sığınmak zorunda kaldığı belirtildi.

ABD Uzay Ajansı NASA'nın başkanı Bill Nelson, "Söylemeye bile gerek yok. Çok kızgınım. Bu yapılan çok ölçüsüzdü" dedi ve "Rus hükümetinin bu testi yaparak sadece uluslararası astronotları değil, kendi kozmonotlarını ve Çin'in istasyonundaki 3 kişiyi de tehlikeye atması inanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.

Nelson, ISS'deki astronotların her 90 dakikada bir uzay çöpü bulutunun yakınından veya içinden geçtiklerini; bu sebeple de astronotların artık normalden 4 kat daha fazla riskle karşı karşıya olduklarını belirtti.

ISS'de şu an 4 ABD'li, iki Rus ve bir Alman mürettebat bulunuyor.

Rusya uzay ajansı Roscosmos, pazartesi sabaha ISS'in "kendi yörüngesinden çıkarıldığını" ve "artık yeşil bölgede olduğunu" ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'yı yaptığı test için kınarken artık "uyduların da tehlikede olduğunu" savundu.