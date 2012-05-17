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Dünya

Rusya uyardı: Egemenliğe müdahale, nükleer de dahil savaşlara yol açabilir

Medvedev, Suriye’deki durumu ima ederek ulusların kendi gelişim yollarını seçme hakkının evrensel bir değer olduğunu vurguladı

17 Mayıs 2012 20:24

 

Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, ülkelerin egemenlik haklarına müdahalenin nükleer de dahil olmak üzere savaşlara yol açabileceği uyarısında bulundu.
 
Medvedev, Rusya’nın ikinci büyük kenti St. Petersburg’da düzenlenen bir forumda yaptığı konuşmada, ”Uluslararası kurumları devre dışı bırakarak her türlü ortak yaptırımlar uygulama, dünyadaki mevcut durumun gelişmesine katkıda bulunmadı. Ayrıca yabancı ülkelerde kimseyi umursamayan askeri operasyonlar genellikle radikal grupların iktidara gelmesiyle son buldu” dedi.
 
Suriye’deki durumu ima ederek ulusların kendi gelişim yollarını seçme hakkının evrensel bir değer olduğunu vurgulayan Medvedev, ”Bazı noktalarda bir devletin egemenliğinin altını dinamitleyen bu tip müdahaleler geniş ölçekli bölgesel bir savaşla son bulabilir ve hatta - kimseyi korkutmak istemiyorum - nükleer silahların kullanımıyla bile son bulabilir” ifadesini kullandı.
 
G-8’in 18-19 Mayıs’ta ABD’de yapılacak zirvesine Medvedev katılacak ve burada Suriye ile İran konusunda görüş alışverişinde bulunacak.
 
Medvedev, ülkede hukukun üstünlüğünün ve yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesi için toplumun siyasi hayata daha fazla katılması gerektiğini belirtti.

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