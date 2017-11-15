Rusya, uluslararası medyayı 'yabancı unsur' olarak sınıflandırmaya hazırlanıyor

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma, ülkede bulunan uluslararası medya kuruluşlarını 'yabancı unsur' olarak tanımlayan yasa tasarısına ikinci onayı verdi. Tasarının onaylanması halinde yabancı medya kuruluşları daha sıkı denetimlere tabi olacak.

Yasa taslağı, hangi medya kuruluşlarının hangi kurallara göre yabancı ajan olarak sınıflandırılacağını açıklamıyor. Ancak taslağa göre medya kuruluşlarının nasıl fonlandıklarını beyan etmesi gerekecek.

Parlamentonun alt kanadı olan 450 koltuklu Duma'da 409 milletvekili yasaya ikinci kez onay verdi. Yasanın geçmesine karar verecek olan parlamentonun üst kanadına çıkması adına taslağın bir kere daha onaylanması gerekiyor.

Taslak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Sivil toplum kuruluşları yasasına benziyor

Yasa taslağına göre yabancı medya kuruluşları, 2012 yılında devreye giren yabancı fonlara sahip olan sivil toplum kuruluşları yasasına uygun hareket etmek zorunda kalacak.

Batılı devletler tarafından eleştirilen 2012 yılındaki yasaya göre yabancı unsur olarak sınıflandırılan sivil toplum örgütlerinin fonlanmaları, hedefleri ve paralarını nasıl harcadıklarına yönelik Rusya'ya sürekli rapor sunması gerekiyor.

Rusya, bu önlemi Avrupa ve Ortadoğu'da görülen sosyal hareketlerin Batılı devletler tarafından düzenlendiğini öne sürerek almıştı.

ABD de 'yabancı unsur' dedi

Rusya'yı ülkede faaliyet gösteren yabancı medya kuruluşlarına karşı benzer önlemleri almaya iten sebebin ise ABD'nin Rusya merkezli basın kuruluşlarına karşı attığı adımlar olduğu düşünülüyor.

ABD, Rusya'yı 2016 yılında düzenlenen başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçluyor. Bu hafta içinde ABD Savunma Bakanlığı, Rusya devlet kanalı Russia Today'in (RT) 'yabancı unsur' olarak kaydedildiğini açıklamıştı.

Aynı zamanda Twitter, Russia Today (RT) ve Sputnik hesaplarından verilen bütün reklamları yasaklama kararı aldığını duyurmuştu.

Şirket buna gerekçe olarak, "ABD, istihbarat servislerinin yaptığı araştırma sonucu 2016 yılında düzenlenen Amerikan başkanlık seçimlerine RT ve Sputnik'in Rusya hükümeti lehine müdahale etmeye çalıştığının ortaya çıkmasını" göstermişti.