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BBC Türkçe

Rusya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekiliyor

Rusya, Kırım'ın ilhakını Rusya ve Ukrayna arasındaki bir askeri kriz olarak tanımlayan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekildiklerini açıkladı.

16 Kasım 2016 19:10

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekildiklerini açıkladı.

Bu hamle, savaş suçlarının yargılanması için kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Kırım'ın ilhakını Rusya ve Ukrayna arasındaki bir askeri kriz olarak tanımlamasının ardından geldi.

Mahkeme aynı zamanda Kırım'ın ilhakını "Ukrayna topraklarının ihlali" olarak tanımladı.

Yayınlanan hükümet belgesine göre Putin, Dışişleri Bakanlığı'nı bu kararı Birleşmiş Milletler'e iletmesi için görevlendirdi.

Rusya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kuruluş belgesi olan Roma Statüsü'nü 2000 yılında imzalamış ancak henüz onaylamamıştı.

ABD ise onaylamadan anlaşmayı imzalamış ancak George W. Bush başkanlığında anlaşmadan çekilmişti.

Rusya, Kırım'ı 2014 yılında ilhak etmiş, ardından düzenlenen referandumda Kırım Rusya'ya bağlanmak istediğini açıklamıştı.

Rusya'nın mahkemeden çekilmesi Suriye'de de hiçbir sorumluluğunun olmayacağı anlamına geliyor.

İngiltere, Rusya'nın Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin bir savaş suçu soruşturmasının başlatılmasını istemişti.

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