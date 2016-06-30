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Dünya

Rusya Ulaştırma Bakanlığı: Türkiye'ye 'charter' uçuşlarını yeniden başlatıyoruz

Putin, "Türkiye özür diledi, ilişkileri yeniden başlatacağız" demişti

30 Haziran 2016 19:18

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Rusya ve Türkiye arasındaki 'charter' uçuşlara getirilen yasağın kaldırılacağını belirtip bu uçuşların ne zaman yeniden başlayacağının ise havayolu şirketlerine bağlı olduğunu söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre; Dvorkoviç, Türkiye'ye uygulanan gıda ambargosunun ve bu ülkeyle Rusya arasında gerçekleştirilen 'charter' uçuşların yeniden başlatılmasına dair kararın 'en yakın zamanda' alınacağını söyledi.

"Türkiye'yle ilgili kararları Rusya Devlet Başkanı'nın (Vladimir Putin) verdiği talimat üzerine en yakın zamanda alacağız" ifadelerini kullanan Dvorkoviç, sürecin havayolu şirketlerinin 'charter' uçuşlarını ne kadar çabuk başlatabileceğine bağlı olduğunun altını çizdi.

Dvorkoviç, "Gıda ambargosunun iptali için de aynısı geçerli" diye de ekledi.

Charter uçuş ne demek?

Charter uçuş, bir seyahat acentasının, uçağı kiralamak suretiyle yaptığı uçuştur. Bu uçuşlar normal uçuşlara oranla çok daha ucuz fiyat biletlerine sahiptir. Charter, aslında özel sefer anlamına geliyor ancak bu seferlerin düzenlenmesi için illa ki tatil gibi özel nedenlerin olması gerekmiyor.

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