Rusya, 'Ukraynalı radikallerin provokasyonu' demişti; New York Times, Buça sokaklarında haftalardır cesetler olduğunu gösteren uydu fotoğrafları yayımladı

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New York Times'ın incelediği uydu görüntüleri, Rusya'nın çekildiği Ukrayna'nın Buça kasabasının sokaklarında haftalardır cesetlerin bulunduğunu gösterdi.

Buça'da sokaklarda bulunan cesetlerin bazılarının ellerinin arkadan bağlı olduğu görülmüş ve kafalarında kurşun yaraları bulunmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı sorumluluğu reddetmiş; cesetlerin sokaklara Rusya ordusu bölgeden tamamen çekildikten sonra yerleştirildiğini iddia etmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de Rusya temsilcileri, olayı "Ukraynalı radikallerin provokasyonu" olarak nitelendirilmişti.

New York Times, uydu görüntülerini incelediğinde sokaklarda bulunan birçok sivilin üç haftadan uzun süre önce, yani Rus ordusu bölgeyi kontrol ederken öldürüldüğünü tespit etti.

Maxar Technologies aracılığıyla çekilen uydu görüntüler, sokakta bulunan 11 cesedin en az 11 Mart'tan bu yana orada olduğunu gösterdi. Rusya'nın açıklamasına göre ordu, 11 Mart'ta kasabayı ele geçirmişti.

NYT ekibi, cesetlerin ne zaman ortaya çıktığını tespit etmek için eski ve yeni görüntüleri kıyasladı. Yablonska Caddesi'nde cesetler, 9 ve 11 Mart arasında görülmeye başlandı.

Cesetlerden bazıları bir bir kraterin yanında, 3 tanesi bisiklet yanında, diğerleri ise terk edilmiş arabaların yanında bulundu. Bazı cesetlerin ellerinin arkalarından bağlı ve kafalarında beyaz örtü olduğu aktarıldı.