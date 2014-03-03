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Dünya

Rusya: Ukrayna'daki düzen yeni bir devrimle sonlanacak

Medvedev görevinden alınan eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in Ukrayna anayasasına göre meşru devlet başkanı olduğunu söyledi.

03 Mart 2014 01:41

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Rusya’nın Ukrayna ile tekrar bağları geliştirmeye açık olduğunu, ancak “kan dökerek iktidarı ele geçirenlerle” bunu yapmayacaklarını açıkladı.

Medvedev ayrıca görevinden alınan eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in Ukrayna anayasasına göre meşru devlet başkanı olduğunu söyledi.

Medvedev, facebook hesabı üzerinden yapığı açıklamada, Ukrayna’nın yeni yönetimin yeni bir devrim ile sonlanacağın söyledi. Medvedev facebook hesabında şu sözleri paylaştı:

"Eğer Viktor Yanukoviç suçluysa, mahkemeye çıkartın ve yargılayın. Diğer her şey hukuksuzluktur. İktidarı ele geçirmek yolu ile elde edilen düzen son derece dengesizdir. Bunlar yeni bir devrim ile sonlanacak. Yeniden kan akacak."

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