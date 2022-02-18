Rusya, Ukrayna yakınlarındaki daha fazla askerin üslerine döndüğünü iddia etti

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Rusya, cuma günü Ukrayna sınırı yakınlarından daha fazla tank ve zırhlı aracı tatbikatlarını tamamladıkları gerekçesiyle üslerine geri döndüğünü açıkladı. Rusya'nın geçen günlerde bazı güçlerini geri çektiği açıklaması şüpheyle karşılanmış ve Batı ülkeler bölgedeki asker sayısında bir azalma gözlemlenmediğini ifade etmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, "Tatbikatlarını tamamladıktan sonra batı ordu bölgesine ait tank ünitesinin personeli, askeri ekipmanlarıyla birlikte askeri bir trenle Nijniy Novgorod'daki üslerine döndü" açıklamasında bulundu.

Bakanlık, aynı zamanda 10 Su-24 savaş uçağının Moskova'nın ilhak ettiği Kırım'dan tatbikatlar için başka bölgelere gönderileceğini açıkladı. Haber ajansları, uçakların nereye gönderildiğini bildirmedi.