Rusya, Ukrayna'ya karşı işgalinde yaşadığı ilk sivil can kaybını duyurdu

T24 Dış Haberler

Rusya, Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgalde ilk kez sivil kayıp verdiğini duyurdu.

Ukrayna sınırındaki Rus bölgesi Belgorod'un Valisi Vyaçeslav Gladkov, çarşamba günü Solokhi köyüne yapılan Ukrayna atışında bir kişinin hayatını kaybettiği ve 7 sivilin yaralandığı duyuruldu. Belgorod yetkilileri geçen hafta da Ukrayna'nın iki köyü vurduğunu söylemiş ancak can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Kremlin, saldırıların ardından Ukrayna sınırı yakınlarındaki Rus bölgelerinde güvenliğin artırılmasını istedi.

Vali, Ukrayna'nın bir köyü hedef aldığını; 17 evin ve 6 arabanın zarar gördüğünü açıkladı.