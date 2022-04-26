Rusya, Ukrayna'nın Mariupol'de görüşme teklifini reddetti; "Muhtemelen yeni bir yürek parçalayıcı sahne istiyorlar”

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın kuşatma altındaki Mariupol şehrinde barış görüşmelerini gerçekleştirme teklifini reddettiklerini açıkladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Ukrayna’nın barış görüşmelerini Mariupol’de yapma teklifi hakkındaki soruyu yanıtlaya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bunun “teatral bir adım” olduğunu belirterek “Muhtemelen yeni bir yürek parçalayıcı sahne istiyorlar” dedi.

Lavrov, Rusya’nın barış görüşmelerine ilişkin hazırlanan taslak metinle ilgili Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’den bir yanıt beklediğini söyledi.

Lavrov, “Eğer görüşmelerle ilgili ciddi tutumlardan bahsediyorsak en kısa zamanda tekliflerimize yanıt vermeliler” dedi.

Lavrov, görüşmelerde kimi arabulucu olabileceğine ilişkin konuşmanın henüz erken olduğunu söyledi.