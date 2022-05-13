Rusya, Ukrayna'nın AB'ye üye olmasını NATO'ya girmesiyle eş değer gördüklerini belirtti

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitri Polyanski, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılmasını NATO'ya katılmalarına eş değer olarak gördüklerini belirtti.

Moskova daha önce ateşkes görüşmeleri sürecinde Ukrayna'nın AB'ye girmesine karşı olmadıklarına dair sinyaller vermişti. Barış görüşmeleri Rusya'nın Kiev çevresinde sivilleri öldürdüğüne dair görüntüler yayınlandıktan sonra durma noktasına geldi.

Britanya merkezli haber platformu UnHerd'e konuşan Polyanski, "Şimdi AB konusundaki duruşumuz NATO'ya yönelik duruşumuzla benzer çünkü aralarında çok büyük bir fark görmüyoruz" dedi.

Avrupa Komisyonu'nun gelecek ay Ukrayna'ya aday ülke statüsü vermesi bekleniyor.

Polyanski, Rusya'nın Brüksel konusundaki duruşunun AB'nin en üst düzey diplomatı Josep Borrell, Ukrayna ziyaretinde, "Bu savaş, savaş alanında kazanılacak" dedikten sonra değiştiğini ifade etti. Rus diplomat, AB'nin Ukrayna'ya silah yardımında bulunduğuna da dikkat çekti.

Ukrayna'nın NATO üyesi olmak istemesi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmakta gösterdiği ana gerekçelerden biriydi.