Rusya: Ukrayna konusundaki ana talebimiz konusunda ABD'den olumlu geri dönüş alamadık

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'yla ilgili “ana güvenlik endişeleri“ konusunda ABD'den veya NATO'dan “olumlu dönüş“ almadıklarını ancak diğer konular üzerine hala konuşulabileceğini belirtti.

Lavrov, Ukrayna'ya NATO üyeliğinin kapısının kapatılması talebini ima ederek, “Ana soru konusunda olumlu bir geri dönüş olmadı“ dedi.

ABD ve NATO'nun Rusya'nın taleplerine verdiği yazılı geri dönüşle ilgili açıklamada bulunan Lavrov, “İkincil sorularla ilgili ciddi konuşmalar yapılabileceğine dair umut veren bir cevap var“ dedi.

ABD de NATO da yazılı cevaplarını halka açmasalar da, ikisi de Ukrayna'nın hiçbir zaman NATO üyesi yapılmaması yönündeki talebi reddettiklerini bildirdi.

Lavrov, iki yazılı cevabı da yakında halka açacaklarını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı, “Rusya’nın sonraki adımlarına Putin karar verecek” diye konuştu.

Moskova'nın Batı'dan talepleri arasında Ukrayna ve bazı diğer eski Sovyet etki alanındaki ülkelerin hiçbir zaman NATO'ya girmeyeceğinin garantisinin verilmesi vardı. Kremlin aynı zamanda ABD ve NATO askerlerinin eski Doğu Bloğu ülkelerinden çıkmasını istemişti.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.