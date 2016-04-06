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Dünya

Rusya: Ukrayna ile savaşsak en fazla 4 gün sürer

Ukraynalı yöneticilerin "Rusya ile savaş halindeyiz" demişti

06 Nisan 2016 21:58

Rusya Devlet Duması Başkanı Sergey Narışkin, Ukrayna gibi bir ülkeyle savaşmak zorunda kalmaları halinde, bu savaşın en fazla 4 gün süreceğini söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Ukraynalı yöneticilerin "Rusya ile savaş halindeyiz" şeklindeki açıklamalarına yanıt veren Narışkin, "Ukraynalı siyasetçiler, Rusya ile savaş içinde olduklarını söylüyor. Eğer böyle bir gelişme yaşansa ve iki ülke arasında savaş çıksa, bu savaş 2-3 gün, en fazla 4 gün sürer" dedi.

Ukrayna'nın doğusundaki savaşın ise iki yıldır devam ettiğini kaydeden Narışkin, "Kiev'in kiminle savaştığını siz düşünün" ifadesini kullandı.

 

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