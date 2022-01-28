Rusya: Ukrayna ile savaş olmayacak

T24 Dış Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna gerilimine ilişkin yaptığı açıklamalarda “Ukrayna’yla savaş olmayacak” dedi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rus radyo kanallarına açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO ve ABD ile güvenlik garantileri üzerine yapılan görüşmelerin bitmediğini söyledi.

Lavrov, Ukrayna'yla savaş olmayacağını, Rusya’nın savaş istemediğini ancak çıkarlarının gözardı edilmesine izin vermeyeceğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına ilişkin "moratoryum" teklif ettiğini anımsatan Lavrov, şunları kaydetti:

"Bu, yanıtlara dahil edilmiştir. Ayrıca, tatbikatların her iki tarafın sınırlarından uzakta yapılması, savaş uçakları ile gemilerin yakınlaşması mesafesi ve çatışma ile gerilimin azaltılması ve güvenin artırılması ile ilgili önlemler konusunda tekliflerimiz vardı. Tüm bunlar son 2-3 yılda reddedildi. Şimdi ise tüm bunların istişare edilmesi teklif ediliyor."

Lavrov, "Putin'in de belirttiği gibi, Avrupa'da güvenliği sağlamak için karşılıklı olarak kabul edilebilir prensipler üzerinde anlaşmaya varma girişimlerimiz başarısız olursa gerekli önlemleri alacağız. Bu önlemler de çeşitli olabilir." ifadelerini kullandı.

"ABD'nin yanıtı diplomatik etik örneği"

ABD ile NATO'dan gelen güvenlikle ilgili cevapları analiz ettiklerini aktaran Lavrov, "ABD'nin yanıtı, NATO'nunkine göre neredeyse diplomatik etik örneğidir. NATO'dan gelen cevap çok ideolojik ve NATO'nun münhasırlığı, özel misyonu ve amaçları ile doludur. Bu metinleri yazanlar adına utandım." değerlendirmesinde bulundu.