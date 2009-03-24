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Dünya

Rusya-Ukrayna görüşmesine gaz engeli

Rusya, Ukrayna ve AB'nin gaz konusunda yaptığı anlaşma yüzünden, hükümetler arası görüşmeyi erteledi.

24 Mart 2009 02:00

Rusya, Ukrayna ve AB'nin gaz konusunda yaptığı anlaşma yüzünden, iki ülke arasındaki hükümetler arası görüşmeyi erteledi.

Rusya Devlet başkanı Dimitriy Medvedev, üst düzey Rus yetkilileri kabulünde yaptığı açıklamada, "Hükümetler arası görüşmeyi gelecek hafta yapmayı planlıyorduk. Bunu düşünmemiz için ertelemek gerekiyor" dedi.

Medvedev, bu tip toplantıların Rus tarafının bazı konulara netlik kazandırmasından sonra yapılmasının mümkün olabileceğini söyledi.

Moskova, AB ve Ukrayna'nın Ukrayna'daki Sovyetler Birliği döneminden kalan boru hatlarının modernleştirilmesi için varılan anlaşma görüşmelerine Rusya'nın dahil edilmemesine sert tepki göstermişti.

(AA)

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