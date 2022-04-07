Rusya, Ukrayna'daki 'kayıp' askerleri nasıl saklıyor?

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Rusya'nın Ukrayna'da ölen veya yaralanan askerlerinin bir bölümünün durumunu hem resmi listelerden hem de listede yer alamayan askerlerin ailelerinden sakladığı iddia edildi.

Örneğin Stanislav Pivovarov'un ebeveynleri iki haftadır şubat ayında Ukrayna'ya gönderilen 21 yaşındaki oğullarının durumu hakkında bilgi almaya çalışıyor; ancak açık bir cevap alamıyordu. Aile mart ayının sonunda Telegram'da paylaşılan bir video sonucunda oğlunun Ukraynalı askerler tarafından esir alındığını gördü.

Bunu gördükten sonra anne Tatyana Pivovarova, oğlunun hizmet ettiği askeri birim Ingushetia'ya ulaştı ve bilgi istedi. Cevap olarak kendisine, ''Er Pivovarov görevde'' denildi.

Moscow Times'a konuşan anne Pivovarova şunları anlattı:

''Oğlumuz savaş tutsakları listesinde yoktu, ancak sonra bacağında ciddi yaralanmayla Dnipropetrovsk'ta (Ukrayna kenti) hastanede olduğu ortaya çıktı. Şu an hayatta mı onu bile bilmiyoruz. Savunma Bakanlığı oğlumun görevde olduğunu ve hastanedeki videonun sahte olduğunu söylüyor. Kendi oğlumu nasıl tanımayabilirim?''

Moscow Times'a konuşan bir yetkili, Rusya insan hakları komiseri Tatyana Moskalkova'ya şu ana kadar Ukrayna'ya gönderilen ve aileleriyle temas etmeyi kesen askerlerin yakınlarından yaklaşık 400 tane mektup geldiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, mart sonunda muhalif Rus gazetecilere verdiği söyleşide, ''(Rus askerlerin) cesetleri bizde kalsın istemiyoruz. İlk başta reddettiler ancak sonra birkaç ceset torbası göndermeyi teklif ettiler. Bir kedi veya köpek öldüğünde bile daha iyi davranırsınız'' demişti.

Rusya ve Ukrayna, ölen Rus askerleri hakkında çok farklı veriler sunuyor. Rusya Savunma Bakanlığı, 25 Mart itibarıyla bin 351 Rus askerin Ukrayna'da öldüğünü söylerken; Ukrayna ordusu öldürülen asker sayısının 18 bini geçtiğini iddia ediyor. Washington da şu ana kadar Moskova'nın gönderdiği askerlerden ölen sayısının 10 bini geçtiğini belirtmişti.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği; 10 yıl süren Afganistan savaşında yaklaşık 14 bin asker kaybetmişti.