T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya: Ukrayna'da silahlı ABD ve NATO araçlarını "askeri hedef" olarak görüyoruz

"Bu koşullarda ABD yönetimi ile Ukrayna'daki durum konusunda kapsamlı temaslar anlamsız"

13 Nisan 2022 20:22

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ukrayna topraklarında silah taşıyan ABD ve NATO araçlarını "meşru askeri hedefler" olarak gördüklerini söyledi.

Ryabkov, Rus TASS haber ajansına verdiği röportajda, Batı ülkelerinin Ukrayna'daki eylemlerini değerlendirdi.

ABD'nin Ukrayna'ya silah desteği verdiğine dikkati çeken Ryabkov, bu koşullarda ABD yönetimi ile Ukrayna'daki durum konusunda kapsamlı temasların "anlamsız" olduğunu belirtti.

Ryabkov şunları kaydetti:

"Aynı zamanda, Amerikalılara ve diğer Batılılara, operasyonumuzu yavaşlatma, Rus askeri birliklerine ve Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin oluşturulması sürecine zarar verme yönündeki girişimlerin engelleneceğini anlatmaya çalışıyoruz. Onları, Ukrayna topraklarında hareket eden silahlı ABD-NATO araçlarının meşru askeri hedefler olarak görüldüğü konusunda uyarıyoruz." (AA)

abdnatorusyaukraynaaskerhedef
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24