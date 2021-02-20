Rusya, üçüncü Koronavirüs aşısını tescilledi

Rusya, Koronavirüs'e karşı 3. aşısını da tescilledi.

Televizyonda yayınlanan bir kabine toplantısında konuşan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, "Bugün üçüncü bir aşısının, CoviVac'ın tescillendiğini de bildiriyoruz" dedi.

Mişustin, 120 bin doz CoviVac'ın Mart ortasında kullanım için dağıtılacağını bildirdi.

Rusya, dünyada bir Koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu. Klinik denemeler bitmeden Ağustos ayında tescillenen Sputnik-V aşısının kullanımına birçok ülke onay verdi. Rusya, daha sonra Vektör Enstitüsü tarafından geliştirilen EpiVacCorona'nın

14 gün arayla iki doz halinde uygulanan CoviVac aşısı, 2-8 derece aralığında taşınıp saklanabiliyor.