-RUSYA UÇAK KAZASIYLA İLGİLİ RAPORU REDDETTİ MOSKOVA (A.A) - 02.08.2011 - Rusya, ülkenin batısında 2010'da meydana gelen Polonya devlet başkanlığının bir uçağının düştüğü kazayla ilgili Varşova'nın geçen cuma günü yayımladığı, Rus trafik kontrollerinin kılavuzluğu düzgün yapmadığı ve hatalı iniş talimatı verdiğine ilişkin resmi kaza raporunu reddetti. Rusya'nın kazayı soruşturan havacılık komitesinin başkanı Aleksey Morozov, düzenlediği basın toplantısında, hava kontrollerinin uçak mürettebatına tam kılavuzluk yaptığında ısrar etti. Morozov ayrıca Polonyalı müfettişlerin iddialarının aksine havaalanının radar ve ışıklarının normal çalıştığını savunarak, teçhizatlarda bazı kusurlar ve kontrol odasında bazı uçuş parametrelerinin eksik olduğunu kabul etmekle birlikte bunların kazaya bir etkisi olmadığını vurguladı. Kazaya ilişkin kendi komitesinin vardığı sonuçları yeniden doğrulayan Morozov, uçak mürettebatının umutsuz bir iniş hamlesi sırasında emniyetli yüksekliğin altında alçalması nedeniyle kazanın olduğunu söyledi. Morozov, Rus komitesinin, Polonyalı yetkililerin mürettebata baskı yaptığı düşüncesini de yineledi. Polonya uçağının 10 Nisan 2010'da Moskova'nın 360 kilometre güneybatısında Smolensk kenti yakınındaki çok gelişmemiş olan havaalanına yoğun siste düşmesi sonucu Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynksi ve diğer 95 üst düzey yetkili hayatını kaybetmişti. Varşova'nın cuma günü yayımladığı raporda, Tu-154 tipi uçağın, üçe parçalanıp düşmesinden önceki anlarda pilotların sandığından yaklaşık 60 metre aşağıda uçtuğunun tespit ettiği edildiği kaydedilmişti. Polonya'nın soruşturma komisyonu, Rus hava trafik kontrolörlerinin uçağın doğru rotada alçaldığını teyit etmesinin pilotların uygun iniş yaptığını sanmayı sürdürmesine neden olduğunu belirtmişti. Uçağın düştüğü havaalanındaki iniş pistinin aydınlatmasının yetersiz oluşunun da kazanın meydana gelmesinde bir etmen olduğuna da değinilen Varşova'nın raporunda, Polonyalı yetkililerin de pilotlara Tupolev 154 tipi uçağı uçurmak için yeterli eğitimin verilmemiş olması dahil kazanın meydana gelmesinde bir dizi hatasının bulunduğu da kaydedilmişti.