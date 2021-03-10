Rusya, Twitter'ı yavaşlattı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Twitter'ın hükûmetin bildirdiği yasaklanmış içerikleri kaldırmadığını belirterek platformu yavaşlattıklarını açıkladı.

Moscow Times'ta yer alan habere göre, internet denetleme kurumu Roskomnadzor tarafından yapılan açıklamada "10 Mart 2021'den itibaren Rus vatandaşlarını korumak ve internet hizmetinin Rus yasalarına uymasını sağlamak için Twitter'la ilgili bazı adımlar atılacak" ifadeleri yer aldı. Roskomnadzor, Twitter'ın Rusya'daki cep telefonlarında ve masa üstü bilgisayarların yarısında yavaşlatıldığını duyurdu.

Twitter'ın hukuki yükümlülüklerine uymamayı sürdürmesi durumunda engellenebileceği belirtildi.

Sosyal medya platformu Twitter, Rusya'da intihar, çocuk istismarı ve uyuşturucu içeriklerini 2017 yılından bu yana kaldırmadığı gerekçesiyle ağır cezalarla karşılaşmıştı.