Rusya'dan Türkiye'ye davet; Lavrov, Çavuşoğlu ile görüşecek mi?

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Vailiy Nebenzya, Türkiye'yi Soçi'de gerçekleşecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü toplantısına davet ettiklerini açıkladı. Nebenzya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun toplantıya gitmesi halinde mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşebileceğini söyledi. Nebenzya, "Türk bakan orada olursa bizim bakanımızla görüşmek isteyebilir. Böyle bir görüşme gerçekleşebilir. Zira kimseden kaçmıyor ya da saklanmıyoruz" dedi.

Nebenzya, Türkiye ve Ukrayna dışişleri bakanlarının, 1 Temmuz'da Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü toplantısına katılmasını beklediklerini söyledi.

Nebenzya, Sputnik'e demecinde, "Türkiye ve Ukrayna da dahil tüm ülkelerin bakanlarını davet ettik ve herkesi bekliyoruz. Ama onlardan hâlâ bir yanıt almadık. Toplantıya kimin gelip gelmeyeceği bu hafta ya da gelecek hafta belli olur" dedi. Nebenzya toplantının formatının ikili görüşmeler yapmaya imkan vermediğini ama Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla böyle bir görüşme gerçekleştirilmesine hazır olduklarını söyledi.

“Kimseden kaçmıyor ya da saklanmıyoruz”

"Sanıyorum, Türk bakan orada olursa bizim bakanımızla görüşmek isteyebilir. Böyle bir görüşme gerçekleşebilir. Zira kimseden kaçmıyor ya da saklanmıyoruz" diyen Nebenzya, "Tüm görüşmelere açığız" ifadelerini kullandı.