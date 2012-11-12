Rusya, Türkiye'yi havadan denetleyecek

Rusya Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri’ne ait AN-30 askeri gözlem uçağının 12-16 Kasım tarihleri arasında Türkiye üzerinde denetim amaçlı uçuşları gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakanlık, Türkiye semalarındaki uçuşlarla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu denetimin Türkiye’nin de 2001 yılında imzaladığı ve NATO ülkeleriyle Rusya arasında askeri açıdan güven arttırıcı “Açık Semalar” anlaşması çerçevesinde yapıldığını belirtti.

Eskişehir Askeri Havalimanı’ndan havalanarak önceden belirlenen rotada Türkiye toprakları üzerinde tur atacak Rus denetim ekibine Türk subaylar da eşlik edecek.

1,5 kilometre irtifadan gerçekleşecek denetim uçuşu Türkiye’nin Rusya’yı tehdit eden silah bulundurup bulundurmadığını tespit etmeyi amaçlıyor. Laboratuvar uçaktan yer çekimleri ve ölçümleri yapılıyor.