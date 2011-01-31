-RUSYA, TÜRKİYE'Yİ 14-3 YENDİ ERZURUM (A.A) - 30.01.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları bayanlar curlingde Türkiye, Rusya'ya 14-3 yenildi. Curling Arena'da yapılan müsabakalarda Türkiye rinke, Öznur Polat, Elif Kızılkaya, Şeyda Zengin ve Burcu Pehlivan dörtlüsüyle çıktı. Rakip Rusya ise Anna Sidorova, Margarita Fomina, Ekaterina Antonova ve Ekaterina Galkina'dan oluşan kadrosuyla mücadele etti. Türk Milli Takımı 3. 5. ve 7. rauntlarda rakibine 1-0'lık üstünlük sağladı. Rusya ise 1. 2. 4. 6. ve 8. oyunları 2-0, 2-0, 6-0, 2-0 ve 2-0 kazandı. Türkiye, karşılaşmanın son 2 raundunu ise oynamadan rinkten çekildi. -TÜRKİYE: 0 - SLOVAKYA: 20- 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda bayanlar buz hokeyi eleme turunda Türkiye, üçüncü maçında Slovakya'ya 20-0 yenildi. Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan Slovakya, hücumda etkili olamayan Türkiye karşısında ilk periyodu 9-0 önde tamamladı. Müsabakadaki ilk şutunu ikinci periyotta bulan Türkiye önünde Slovakya, ikinci periyodu da 15-0 üstün bitirdi. Son periyotta 5 gol daha bulan Slovakya, karşılaşmadan 20-0 galip ayrıldı. Üç maçta kalesinde 45 gol gören Türkiye, 3. müsabakada da gol sevinci yaşayamadı. Salon: Cemal Gürsel Spor Kompleksi (500 Kişilik) Hakemler: Leah O Brian (ABD), Jessica Hahnle (ABD), Karolin Strom (İsveç) Türkiye: Mine (Berfu Merve), Didem, Özlem Öz, Çağla Baktıroğlu, Mefharet, Sinem Yalçındağ, Yeliz, Sinem Doğu, Dilara, Çağla Sevgili, Tuba Ilgın, Nilay, Refika, Başak, Tuba Dokur, Teksin, Elif Bayrak, Ceren, Elif Ulaş, Özlem Yerebakan, Zeynep Slovakya: Kvakova (Tomcikova), Kezmarska, Bremova, Herichova, Jurcova, Dzurnakova, Kasperova, Karafiatova, Velickova, Culikova, Pravlikova, Cernanova, Bernatova, Vybostokova, Stofanikova, Gapova, Staronova, Krajnakova,Stofanikova, Buckova Goller: Velickova (4), Karafiatova (3), Stofanikova (3), Kasperova, Dzurnakova (3), Culikova, Jurcova (2), Kezmarska, Buckova, Gapova (Slovakya) İki dakika cezası alanlar: Zeynep, Özlem Yerebakan (4), Elif Bayrak, Tuba Dokur (Türkiye), Herichova (2) (Slovakya) 1. periyot: 9-0 (Slovakya lehine) 2. periyot: 15-0 (Slovakya lehine)