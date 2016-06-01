Rusya: Türkiye'ye zeytin dalı uzatmayacağız, önce Ankara özür dilemeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk basınında yer alan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Lavrov, Türkiye ile ilişkilerin düzelmesi konusunda herhangi bir şekilde zeytin dalı uzatmadıklarını ifade ederek, öncelikle Ankara'nın özür dilemesi gerektiğini öne sürdü.

Rusya'nın Türkiye ile ilişkileri yumuşatmak istediği yönünde Türk basınında yer alan haberlerle ilgili bir televizyon kanalının canlı yayınında konuşan Lavrov, "Türkiye'ye zeytin dalı ya da başka bir dal uzatacağımızı söylemedik. Nereden çıktı bu? Biz Türkiye'nin özür dilemesi gerektiğini söylüyoruz. İşlenen savaş suçu nedeni ile de kayıpların tazmin edilmesi gerekir" dedi.

NTV'nin haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Atina'da yaptığı açıklamalara değinen Lavrov, Ankara'nın önerilerini değerlendirmeye hazır olduğunu söylediğini, ama bundan önce Türkiye'nin yapması gereken şeyi yapmasının şart olduğunu vurguladığını kaydetti.