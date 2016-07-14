Rusya: Türkiye’ye yönelik gıda ambargosunu hemen iptal etmeyeceğiz

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Türkiye'ye uygulanan gıda ambargosunu yakın bir zamanda kaldırmayı planlamadıklarını söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Tkaçev, Başbakanı Dmitriy Medvedev başkanlığındaki kabinenin Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği toplantının ardından konuştu.

"Toplantıda Türkiye'ye uygulanan gıda ambargosunun kaldırılmasından bahsedilmedi. Ama bunu hem Devlet Başkanı (Putin) hem de Başbakan'la (Medvedev) gerçekleştirdiğimiz önceki toplantılarda ele almıştık" diyen Tkaçev, "Gıda pazarımızı (Türkiye'ye) o kadar çabuk açma niyetinde değiliz. Yakın zamanda böyle (gıda ambargosunun iptal edilmesine yönelik) bir karar almayı planlamıyoruz" dedi.

Tkaçev, bir soru karşısında da Türk tarafının gıda ambargosunun kaldırılması için müzakere yürütülmesi talebiyle Tarım Bakanlığı'na başvurmadığını belirtti.