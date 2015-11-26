Rusya: Türkiye’ye yaptırım uygulamayacağız

Kremlin’den gerilen Rusya-Türkiye ilişkilerine yönelik yeni bir açıklama geldi. Rus yetkililer, “Türkiye'ye yaptırım uygulanması değerlendirilmiyor” dedi.

Buna karşılık Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, iki ülke arasında ortaklık içeren bazı projelerin iptali de dahil bir 'önlem paketi' hazırlanması için talimat verdiğini açıkladı.

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Türkiye’den hâlâ savaş uçağının düşürülmesi hakkında gerçekçi bir açıklama bekliyoruz. Türkiye’den gıda ithalatına ambargo getirme gibi bir planımız yok” denildi.

Peskov’un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Türkiye’ye hiçbir ambargo uygulanmayacak. Bunun yerine ilave denetim önlemleri alacağız. Türkiye’nin öngörülemeyen eylemleri karşısında bu tepkimiz doğaldır.

- (Batılı ülkelerin Su-24 uçağının düşürülmesine ilişkin tepkileri konusunda) Biz dikkatimizi tarafsız değerlendirmelere yoğunlaştırdık. Uçağımıza Suriye hava sahası üzerinde saldırıldı.



- Karadeniz boğazlarında - buna İstanbul Boğazı da dahil - seyrüsefer kurallarını Montrö Sözleşmesi düzenliyor. Bu noktada, Karadeniz boğazlarında seyrüsefer serbestisi normlarının istikrarlı kalmasını umuyoruz.

"Türkiye'den gerçekçi bir açıklama bekliyoruz"

- St. Petersburg’da yapılacak Türk-Rus Toplumsal Forumu’na ilişkin resmi bir iptal yok. Ama forumun gerçekleştirilmesi konusunda birçok sorun mevcut. Durum henüz açıklığa kavuşturulmadı. (Türk-Rus Toplumsal Forumu'nun eşbaşkanı olan Lyubov Glebova, Aralık ayında yapılması planlanan forum toplantısının iptal edildiğini açıklamıştı.)



- Türkiye’den uçağımızın düşürülmesine ilişkin halen gerçekçi bir açıklama bekliyoruz. Türkiye'yle ikili ilişkilerimize verilen böylesi yıkıcı bir hasarın düzeltilmesi çok zor.



- Uçağımızın düşürülmesi, çok ciddi sonuçları olan çok ciddi bir olay. Diğer yandan biz ikili ilişkilerimize, karşılıklı çıkara dayanan ve büyük perspektifleri olan ortaklık ilişkilerimize çok kıymet veriyorduk.



- (Türkiye'den alınan tarım ürünleri üzerindeki kontrollerin sıkılaştırılacak olmasının nedenleri arasında terör tehdidi olup olmadığına dair soru karşısında) Türkiye'den ithal tarım ürünlerine kontrolün sıkılaştırılmasının birbirinden farklı birçok nedeni var.