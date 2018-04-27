Rusya, Türkiye'ye uyguladığı domates ithalatı sınırlamasını kaldırdı

Rusya, Türkiye'den domates ithalatında uyguladığı firma sınırlamasını kaldırdı. Böylece, Türkiye'den bu ülkeye yönelik, sağlık koşullarına uygun domates ihracatının önü tamamen açıldı.

Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'den Rusya'ya domates ihracatının, Rusya Tarım Bakanlığınca yetki verilen sınırlı sayıda ihracatçı tarafından yapılabildiği hatırlatıldı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tikaçev ile 23 Nisan'da Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından 26 Nisan'da iki ülke bakanlık yetkililerinin teknik düzeyde toplantı yaptıkları ifade edildi.

Toplantı sonrasında Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatında uyguladığı firma sınırlamasının kaldırıldığı, böylece bu ülkeye Türkiye'den sağlık koşullarına uygun domates ihracatının tamamen serbest bırakıldığı kaydedildi.