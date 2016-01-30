Rusya'dan Türkiye'ye: Uyarıda bulunanlar Hollywood savaş filmleri izleyen cahil propagandacılar olabilir

Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı "Rus savaş uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği" açıklaması ve Rus tarafına yönelik uyarının ardından Rusya tarafından gelen açıklamada "Ciddi konuşmak gerekirse, bu radarlara dayanarak birileri 'Ruçsa ve İngilizce' uyarıda bulunduysa, bunlar Hollywood savaş filmlerini izleyen cahil propagandacılar olabilir” denildi.

Türkrus’un haberine göre Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus uçağının Türk hava sahasını ihlal etmediğini savundu.

Radarların sadece uçağın irtifasını, yönünü ve hızını tesbit edebileceğini belirten Konaşenkov, "Hiç bir radar uçağın tipini ve hangi devlete ait olduğunu belirleyemez... Rusya'ya ya da ABD'nin liderliğindeki sözde 'anti IŞİD koalisyonu'na bağlı olduğunu saptayamaz. Bu sadece diğer uçakla görsel temas olursa mümkün. Bu gerçekleşmiş değil" dedi.





"Hollywod filmi izleyen cahil propagandacılar"





Rus yetkili, "Ciddi konuşmak gerekirse, bu radarlara dayanarak birileri 'Ruçsa ve İngilizce' uyarıda bulunduysa, bunlar Hollywood savaş filmlerini izleyen cahil propagandacılar olabilir" dedi.

Konaşenkov, ne Rusya hava savunma sistemlerinin ne de Suriye radar sistemlerinin bir ihlal tespit etmediğini savunarak, "Zaten bizim pilotlarımızın Türk tarafı ile uzun süredir sesli temas gerçekleştirmediklerini söylemeye gerek yok" diye konuştu.

Öte yandan Ankara'daki Rusya Büyükelçiliği Basın Sözcüsü İgor Mityakov, Büyükelçi Andrey Karlov'un Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını RİA'ya teyit etti. Rus diplomat, "Büyükelçi Andrey Karlov'un Türk Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmesi olduğunu teyit ediyoruz. Büyükelçinin Türk dışişlerinden meslektaşları ile yaptığı görüşmenin içeriği konusunda ise yorum yapmıyoruz" dedi.