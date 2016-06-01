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Dünya

Rusya, Türkiye’ye tur satmaya çalışan 23 internet sitesine erişimi kapattı

Davacının kim olduğu açıklanmayan kararda "Bir grup tüketicinin şikayeti üzerine" ifadelerine yer verildi

01 Haziran 2016 23:23

Rusya vatandaşlarına yasaklara rağmen Türkiye’ye turistik gezi düzenleme hizmeti sunmaya çalışan 23 internet sitesinin mahkeme kararıyla erişimi yasaklandığı bildirildi.

Hürriyet’ten Nurdan Hacıoğlu’nun haberine göre, Rusya’nın başkenti Moskova’daki “Ostankino” bölge mahkemesi tarafından alınan kararda söz konusu sitelerin Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 28 Kasım 2015 tarihinde imzaladığı Türkiye’ye turistik ziyaret yasağı kararnamesine aykırı davrandıkları için erişim yasağı konduğu belirtildi.

Davacının kim olduğu açıklanmayan kararda sadece “Bir grup tüketici şikayeti üzerine” ifadesine yer verildi. Türkiye’ye tur satmaya çalışan İnternet sitelerinin adresleri ise verilmedi.

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