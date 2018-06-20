Rusya: Türkiye'ye Su-57 göndermeyi konuşmak için erken

Rusya Meclis alt kanadı Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Türkiye'ye Amerikan F-35 uçaklarının yerine Rus Sukhoi Su-57 uçaklarının "gönderilmesine ilişkin konuşmak için erken" olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha önce, ABD'nin Rus S-400 komplekslerinin alımı nedeniyle F-35 uçaklarını göndermeyi reddetmesi halinde alternatif olarak Rus uçaklarını değerlendireceğini açıklamıştı.



Şvıtkin, Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Silah ve uçak sevkiyatlarına ilişkin anlaşmalar yapılmadan önce o ülkenin siyasi yönelimi ve bizim ülkemize nasıl yaklaştıkları gibi faktörler dahil olmak üzere herşey değerlendiriliyor. Benim kendi görüşüm şu yönde, F-35 yerine Su-57 gönderilmesine ilişkin konuşmak için henüz erken" dedi.



Şvıtkin, "Bu konunun üzerinde çalışılması gerek ve adımların tartılması gerek. Bugün için ben kendim bu sevkiyatı şimdilik yapmazdım" diye konuştu. (DHA)