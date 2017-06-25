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Rusya: Türkiye'ye silah sevkiyatının önünde engel yok

Rusya ve Türkiye, S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatı konusunda görüşmeler yapıyor

25 Haziran 2017 17:42

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin, Türkiye'ye silah sevkiyatının önünde herhangi bir engel bulunmadığını söyledi.

Sputnik'e demeç veren Rogozin, parasının ödenmesi halinde silah satışı yapabileceklerini, Türkiye'ye silah sevkiyatının önünde bir engel bulunmadığını belirtti.

Rogozin, "(Türkler) Neden silah alamasın ki? İsteyenler, alır. Parasını ödeyin ve satalım. Yunanlar alıyor. Rus uçakları halihazırda Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinde de kullanılıyor. Afganlar da, ABD'nin Afgan ordusu için Rus helikopterleri satın almasını istiyor" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Türkiye, S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatı konusunda görüşmeler yapıyor.

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