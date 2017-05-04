Rusya: Türkiye'ye haziran sonuna kadar 300 bin ton buğday sevk edebiliriz

Rusya Buğday Üreticileri Birliği Başkanı Arkadiy Zloçevskiy, buğday kısıtlamasının kaldırıldığına ilişkin belgeler birkaç gün içinde hazırlanırsa, 30 Haziran'a kadar Türkiye'ye 300 bin ton buğday ihraç edebileceklerini belirtti.

Rusya Buğday Üreticileri Birliği Başkanı Arkadiy Zloçevskiy, sezon sonu olan 30 Haziran'a kadar Türkiye'ye 300 bin ton buğday ihraç edebileceklerini söyledi.

Sputnik'e konuşan Zloçevskiy, "Türkiye, 15 Mart'ta buğday ithalatına kısıtlama getirdiğinde, 600 bin ton buğday ihraç etmeyi planlıyorduk. Eğer kısıtlamanın kaldırıldığına ilişkin belgeler birkaç gün içinde hazırlanırsa, sezon sonuna kadar planlanan hacmin yarısını sevk edebiliriz" dedi.

Ne olmuştu?

Türkiye, buğday ve bir dizi ürünün vergisiz ithal edildiği ülkelerin yer aldığı listeden Rusya'yı 15 Mart'ta çıkarmıştı.

Kommersant gazetesi, Rusya'nın listeden çıkarılmasının 'fiili bir yasak' olduğunu yazmıştı.

Kommersant'a konuşan kaynaklar, Türkiye'nin bu adımı Rusya'nın Türkiye'den alınan domatese yönelik yasağı kaldırmamış olması yüzünden atmış olabileceğini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Soçi'de yaptıkları görüşmede Türkiye'ye buğday sevkiyatının önündeki engellerin kaldırılması konusunda anlaşma sağlamıştı.