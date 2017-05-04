T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Rusya: Türkiye'ye haziran sonuna kadar 300 bin ton buğday sevk edebiliriz

Türkiye, 15 Mart'ta buğday ithalatına kısıtlama getirmişti

04 Mayıs 2017 22:31

Rusya Buğday Üreticileri Birliği Başkanı Arkadiy Zloçevskiy, buğday kısıtlamasının kaldırıldığına ilişkin belgeler birkaç gün içinde hazırlanırsa, 30 Haziran'a kadar Türkiye'ye 300 bin ton buğday ihraç edebileceklerini belirtti.

Rusya Buğday Üreticileri Birliği Başkanı Arkadiy Zloçevskiy, sezon sonu olan 30 Haziran'a kadar Türkiye'ye 300 bin ton buğday ihraç edebileceklerini söyledi.

Sputnik'e konuşan Zloçevskiy, "Türkiye, 15 Mart'ta buğday ithalatına kısıtlama getirdiğinde, 600 bin ton buğday ihraç etmeyi planlıyorduk. Eğer kısıtlamanın kaldırıldığına ilişkin belgeler birkaç gün içinde hazırlanırsa, sezon sonuna kadar planlanan hacmin yarısını sevk edebiliriz" dedi.

 

Ne olmuştu?

 

Türkiye, buğday ve bir dizi ürünün vergisiz ithal edildiği ülkelerin yer aldığı listeden Rusya'yı 15 Mart'ta çıkarmıştı.

Kommersant gazetesi, Rusya'nın listeden çıkarılmasının 'fiili bir yasak' olduğunu yazmıştı.

Kommersant'a konuşan kaynaklar, Türkiye'nin bu adımı Rusya'nın Türkiye'den alınan domatese yönelik yasağı kaldırmamış olması yüzünden atmış olabileceğini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Soçi'de yaptıkları görüşmede Türkiye'ye buğday sevkiyatının önündeki engellerin kaldırılması konusunda anlaşma sağlamıştı.

 

ETİKETLER

rusyabuğday

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24