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Dünya

Rusya: Türkiye'ye gitmeyin

Rusya'nın 'gitmeyin' uyarısında bulunduğu ülkeler arasında İngiltere, Tayland, İspanya, Polonya, Portekiz, Letonya, Litvanya, İsrail, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Kanada, Almanya ve Avustralya da var

03 Eylül 2013 13:50

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ile suçluların iade edilmesi sözleşmesi bulunan aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelere seyahat etmemeleri konusunda vatandaşlarını uyardı.

Rus resmi haber ajansı Ria Novosti'de yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dünyanın farklı ülkelerinde Rus vatandaşları ABD kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine kovuşturma ve iadesinin yapılması için gözaltına alınmaya başladılar. Son gözaltılar arasında Litvanya'da Dmitry Ustinov, İspanya'da Dmitry Belorossov, Kosta Rika'da Maksim Çukharev, Dominik Cumhuriyetinde Aleksander Panin  bulunuyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD kolluk kuvvetleri ile aralarında daha önceden oluşan herhangi bir sorun bulunuyorsa ve bu konuda şüpheleri varsa  bu vatandaşların ABD ile iade sözleşmesi bulunan ülkelere gitmemeleri konusunda tedbirli olmalarını ve bu ülkelere seyahat etmemelerini tavsiye ediyor" denildi.


Ülkeler içinde Türkiye'de var


Öte yandan bakanlığın gitmeyin dediği ve iade sözleşmesi bulunan ülkelerden bazıları ise İngiltere, Tayland, İspanya, Polonya, Portekiz, Letonya, Litvanya, Türkiye, İsrail, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Kanada, Almanya ve Avustralya.

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