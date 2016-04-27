Rusya: Türkiye'nin tutumu, ilişkilerin normalleşmesini beklemeye izin vermiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türk yönetiminin mevcut Rus karşıtı tutumunun, ikili ilişkilerin yakın gelecekte normalleşmesini beklemeye izin vermediğini açıkladı. Açıklamada, "Siyasi ve askeri alanlarda tüm temaslar kesildi. Türk yönetiminin mevcut Rus karşıtı tutumu, yakın gelecekte ikili ilişkilerin normalleşmesini beklemeye izin vermiyor" dendi.

Sputnik’in haberine göre, bakanlık tarafından hazırlanan Rusya'nın 2015'teki dış politika faaliyetiyle ilgili raporda, Türkiye'yle ilişkilerin belli bir ana kadar ilerlediğini ve temasların çeşitli düzeylerde sürdürüldüğünü, bununla birlikte kademeli olarak olumsuz potansiyelin arttığı, bazı ikili konularda ve bölgesel sorunlarda görüş farklılıkların genişlediği belirtildi.

Türkiye sınırını ihlal eden Rus uçağının Suriye semalarında vurulması eylmenin ikili ilişkilerin dondurulmasına yol açtığını kaydeden bakanlık, bu bağlamda Rus vatandaşlarını korumaya yönelik adımlar atıldığını ve yaptırım kararının alındığını hatırlattı.