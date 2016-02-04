Rusya: Türkiye'nin teröristlerle suç ortaklığı yaptığını unutmayacağız

İtalyan basınına röportaj veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin teröristlerle suç ortaklığı yaptığını unutmayacaklarını, ancak Türk halkına hâlâ dost olarak baktıklarını belirtti. Lavrov ayrıca, ABD'yi 'pragmatik' davranmaya çağırırken verdikleri işbirliği mesajlarının Rusya'nın taviz vereceği anlamına gelmediğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington’ın Moskova’ya olan yaklaşımının daha pragmatik bir hal alacağına inandıklarını ama arkadaş olmak için de ABD’ye yalvaramayacaklarını söyledi. İtalya’nın aylık Limes dergisine konuşan Lavrov, “Tarih, çıkar dengesi olduğu ve son dakika siyasi kazanımların ön plana geçirilmediği durumlarda ülkelerimizin işbirliği yapabildiğini ve sonuç elde edebildiğini gösterdi” dedi.

Moskova ve Washington’ın uluslararası terörle mücadele gibi daha pek çok ortak görevleri olduğunu hatırlatan Lavrov, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin çoğu kez çatışma peşinde koşmadığımızı, ABD ile işbirliğine açık olduğumuzu yineledi” ifadesini kullandı. Ancak Lavrov bunun Rusya’nın arkadaş olmak için ABD’ye yalvaracağı veya önceliklerini değiştirip Washington’ın saldırgan eylemlerine göz yumacağı anlamına gelmeyeceğini vurguladı.

Diğer taraftan Lavrov, Washington’ın Rusya’yı izole edemeyeceğini ya da Rusya’nın bölgesel seviyedeki etkisini sınırlandıramayacağını anladığının altını çizdi.

"Türk halkı ile yöneticileri bir tutmuyoruz"

Türkiye'nin Kasım 2015'te Rus savaş uçağını düşürmesine de değinen Lavrov, "Bunun, Rus-Türk ilişkilerine yansımaması mümkün değildi. Bu olayla gerçekler ortaya çıktı ve bu bizim için bir hakikat anı oldu. Türkiye'ye karşı güvenimiz sarsıldı. Böyle olması bizim seçimimiz değildi" dedi.

Ankara'nın, 'nadir görülen istisnalar dışında' terörist gruplara katılmak için Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya giden Rus vatandaşlarının gözaltına alınıp Rusya'ya iade edilmesi konusunda işbirliğinden kaçındığını da söyleyen Lavrov, "Teröristlerle yapılan bu suç ortaklığını unutmayacağız. Ancak Suriye'de askerlerimizin ölümünden doğrudan sorumlu olan Türkiye'yi yöneten elit ile Türk halkı içindeki dostlarımızı bir tutmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Lavrov, terörle mücadele ve Suriye'deki savaşın sona erdirilmesinin Rusya için 'prensip meselesi' olduğunu söyleyerek ekledi: "Bu nedenle Türk hava kuvvetlerinin Rus bombardıman uçağına saldırması bizim yaklaşımlarımızı değiştiremez. Türkiye'nin provokasyonu ardında böyle bir amaç vardıysa da yanlış hesapladılar demektir."

"Türkiye liderliği hâlâ yaptığından ne özür diledi ne tazminat ödemeye hazır olduğunu söyledi ne de suçluların gerekli biçimde cezalandırmayı planladığını belli etti. Bunun tam tersine Ankara, haklı olduğunu ve ihlal edildiğini iddia ettiği egemenliğini koruduğunu savunuyor" diye devam eden Lavrov, Türk siyasetçilerin 'belli belirsiz dile getirdikleri üzüntülerinin' ise olanların ciddiyet seviyesine göre yetersiz kaldığını vurguladı.