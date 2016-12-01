Rusya, Türkiye'nin Suriye'de 'rejim değişikliği ısrarından' kaygılı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'de 'rejim değişikliğinde' ısrarcı olmasından ötürü kaygı duyduklarını açıkladı.

Rus haber ajansı Interfax'ın haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevden gitmesi yönünde duyulan ısrarın şimdi askeri güç ile desteklenmesinden ötürü endişe duyuyor.

Interfax'a göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, "Bölgede ABD ve müttefiklerinin Suriye politikasıyla ilgili amaçladıklarına dair hiçbir zaman yanılsama görmedik. Bu amaçlar hiçbir zaman gizli olmadı. Washington ve Ankara'da en düzeyde olacak şekilde tekrarlandığını biliyoruz, bu başkentler Suriye geleceğinde Esad'ı görmüyor" dedi.

Ryabkov, bu amacın gerçekleştirilmesi için yapılabilecek askeri operasyonlardan ötürü kaygı taşıdıklarını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekâtı'na ilişkin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Devlet terörü estiren zalim Esed'in hükümdarlığına son vermek için biz oraya girdik, başka bir şey için değil" dedi.

Rossiya 1 televizyonu ise dün akşam Rusya Devlet Başkanlığı'nın sözcüsü Dmitry Peskov'un sözlerine atıfta bulunarak Moskova'nın Ankara'dan Erdoğan'ın sözleriyle ilgili açıklama beklediğini belirtti.

Ancak bu yayından bir saat sonra Channel One televizyonu Ankara'nın talebiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Erdoğan'ın telefonda konuştuğunu aktardı.

Doğan Haber Ajansı ise görüşmede cumhurbaşkanlığından edinilen bilgiye göre ikili ilişkilerin yanı sıra Halep'teki insani dramın ele alındığını aktardı.

İki liderin, Halep'te çatışmaların durdurulması ve kentteki sivillere insani yardım ulaştırılması için çabaların hızlandırılması konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ise TGRT televizyonunda dün akşam yaptığı konuşmada, "Rusya'yla olumlu gelişmeler yaşanmasaydı, Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında bu kadar rahat davranmayabilirdik" dedi.

Canikli, aynı zamanda Erdoğan ve Putin arasındaki yapıcı görüşmelere rağmen Türkiye'nin Suriye'deki temel politikasına sadık kaldığını sözlerine ekledi.

Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısına katılmak üzere dün akşam Alanya'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak toplantıya katılacak olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, uçak krizinin ardından ilk defa Türkiye'ye geldi.

Geçen yıl 24 Kasım'da Rus uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye ve Rusya arasında gerileyen ilişkiler bu yıl gerçekleştirilen diplomatik temaslarla normalleşmeye başlamıştı.

Lavrov ve Çavuşoğlu'nun ikili görüşme yaparak Suriye'de yaşanan savaşı ve iki ülke arasındaki ekonomik gelişmeleri ele alması bekleniyor.