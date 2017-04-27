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Dünya

Rusya: Türkiye’nin Kürt güçlerini vurmasından endişe duyuyoruz

​"Ankara'nın eylemleriyle ilgili haberleri derin bir endişeyle karşıladık"

27 Nisan 2017 19:51

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin Şengal (Sincar) ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine düzenlediği hava harekatına ilişkin olarak "Moskova, Türkiye'nin Kürt güçleri vurmasından endişe duyuyor" dedi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, konuyla ilgili şunları söyledi:

​"Ankara'nın eylemleriyle ilgili haberleri derin bir endişeyle karşıladık. Hatırlatmak isterim ki Kürt güçler, Suriye'nin kuzeydoğusunda teröristlere karşı, IŞİD'e karşı verilen savaşta en etkili olan askeri güç" ifadelerini kullanan Zaharova, şu vurguyu yaptı: "İnanıyoruz ki, ABD, uluslararası hukuku ihlal ederek Şayrat üssünü vurmasaydı, Türkiye de bu saldırıları gerçekleştirmezdi. Suriye topraklarına yönelik bu keyfi eylemlere bir son verilmeli."

"Kabul edilemez"

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde yürüttüğü hava harekatına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Türkiye'nin Sincar ve Karakoçak'taki operasyonları kabul edilemez" denildi.

Açıklamada, "Türkiye'nin bu adımlarından endişeliyiz. Sincar ve Karaçok operasyonu kabul edilemez. Operasyonlar bölgedeki gerilimi tırmandırıyor. Türkiye'nin adımları ortak mücadeleye hizmet etmiyor" ifadeleri kullanıldı.

 

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