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BBC Türkçe

Rusya: Türkiye'nin hava saldırılarından endişeliyiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki hava saldırılarından endişe duyduklarını söyledi. Lavrov, Suriye'nin 'hava sahası ihlâli olursa uçakları düşürürüz' açıklaması için ise "Suriye egemen bir ülke" dedi.

21 Ekim 2016 17:22

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki hava saldırılarından endişe duyduklarını söyledi.

'Türk jetleri hava sahamızı ihlâl ederse düşürürüz'

Türk Silahlı Kuvvetleri, dün yaptığı açıklamada Halep'in kuzeyine Suriyeli Kürt silahlı gücü Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) vurulduğunu, 160 ila 200 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Suriye ordusunun açıklamasında, Türkiye'nin operasyonuna ilişkin "Masum sivillerin hedef alındığı bu alçak salgırganlık örneği, tehlikeli bir gelişmedir" ifadeleri kullanılmış ve operasyonda 150 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Suriye'deki muhalif gruplara yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise hava operasyonlarının YPG'yi de içinde barındıran Suriye Demokratik Güçleri kontrolündeki bölgelere düzenlendiğini ifade etti ve ölü sayısını 11 olarak verdi.

topçu ateşi açtığı açıklandı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'daki basın toplantıda Nusra Cephesi'nin Suriye'nin Halep kentinden çekilmeyi reddettiğini de söyledi. Lavrov, 'Batı'nın günü geldiğinde Beşar Esad'ı devirmesi için Nusra Cephesi'ni Halep'te tuttuklarından şüphelendiğini de' kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Erdoğan bu konuşmada Halep'teki durumun da görüşüldüğünü belirtmiş, Putin'in talebi üzerine Nusra Cephesi Halep'ten çıkması için çalışma başlatacaklarını söylemişti.

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