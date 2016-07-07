Rusya: Türkiye'nin geç gelen özrü, sorunların unutulacağı anlamına gelmiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin Moskova'dan çok daha önce özür dilemesi gerektiğini ifade ederek, "Geç olması hiç olmamasından iyidir. Ankara'yla ilişkilerin yenilenmesi için gereken her şeyi yapıyoruz" dedi. Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Zaharova, Türkiye'yle ilişkilerin normalleşmesinin, Rusya'nın sorunlu meseleleri ‘halının altına süpüreceği' yani unutacağı anlamına gelmediğini de vurguladı.

Kırım’daki Artek yaz kampında haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova, Türkiye'yle ilişkilerin yenilenmesi için gereken her şeyi yaptıklarını söyledi.

Zaharova şunları kaydetti: "Bariyerler (ekonomik yaptırımlar) kaldırılıyor çünkü Türkiye özür diledi. Gerçi Türkiye'nin bunu çok daha önce yapması gerekiyordu. Ama geç olması hiç olmamasından daha iyidir. Bu özrü kabul ettik. İlişkilerin yeniden başlaması için gerekenleri yaptık."

"Türkiye, militanları

desteklememesi gerektiğini idrak etmeli"

Zaharova, Türkiye'nin, Suriye'deki militanların desteklenmesinin ‘kabul edilemezliği' konusunda Rusya'yı dinlemesini umduklarını söyledi.

"Ankara'nın, Suriye topraklarındaki militanların Türkiye tarafından desteklenmesinin kabul edilemez olduğunu idrak etmesini umuyoruz ve bunun için her şeyi yapıyoruz" diyen Zaharova, bu meseleyi hem ikili temaslarda hem de uluslararası platformlarda gündeme getirmeye devam edeceklerini belirtti.

​​Zaharova ayrıca IŞİD'in Türkiye toprakları üzerinden aldığı destek konusunda istihbarat servisleriyle çalışmaya devam ettiklerini ekledi.

Zaharova ayrıca Türkiye'yle ilişkilerin normalleşmesinin, Rusya'nın sorunlu meseleleri ‘halının altına süpüreceği' yani unutacağı anlamına gelmediğini de vurguladı.